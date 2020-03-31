Эти Таблицы Заставят Вас Выучить Английский, Даже Если Вы Не Сильны В Языках

Специально для наших любознательных читателей мы подготовили подборку полезных таблиц, которые помогут в освоении азов английского языка. Их можно распечатать и вложить в свою рабочую тетрадь, чтобы наглядные примеры были всегда под рукой.

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Воспользуйся этой простой таблицей, чтобы у тебя не возникло проблем с правильной постановкой артиклей.







Построение предложений в английском языке у многих вызывает затруднения. Используя эту таблицу, ты с легкостью сможешь строить простые предложения.







Такая таблица поможет освоить 12 времен английского языка не только детям, но и взрослым.







Освоить методику употребления предлогов в английском языке помогут 2 простые таблицы.



У многих возникает немало трудностей с изучением неправильных глаголов английского языка. Предлагаем твоему вниманию простой способ запомнить наиболее употребляемые глаголы.







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Простая таблица для тех, кто испытывает затруднения с образованием косвенной речи в английском языке.







Построение предложений в английском языке у многих вызывает затруднения. Используя эту таблицу, ты с легкостью сможешь строить простые предложения.Такая таблица поможет освоить 12 времен английского языка не только детям, но и взрослым.Освоить методику употребления предлогов в английском языке помогут 2 простые таблицы.У многих возникает немало трудностей с изучением неправильных глаголов английского языка. Предлагаем твоему вниманию простой способ запомнить наиболее употребляемые глаголы.Простая таблица для тех, кто испытывает затруднения с образованием косвенной речи в английском языке.

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